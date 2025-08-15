фото: bbc.com

У США 15 серпня розпочались перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Напередодні зустрічі Трамп висловив сподівання, що Путін та Зеленський "погодяться на мир". За його словами, зустріч на Алясці буде попередньою, після чого мають відбутись переговори лідерів України та РФ.

"Ставки високі", - написав Трамп у Truth Social перед вильотом на Аляску.

Водночас Володимир Зеленський на Ставці 15 серпня заявив, що очікує доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони і назвав зустріч лідерів США та РФ "дійсно високими ставками". Зеленський зауважив, що час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією.

Нагадаємо, Трамп перед зустріччю з Путіним зателефонував Лукашенко. Дональд Трамп назвав розмову з білоруським лідером "чудовою" і не виключив можливого візиту в Білорусь.