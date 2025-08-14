Трамп повідомив, коли в Україні настане мир

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа поцікавилися, чи можна вважати для США перемогою щось менше, ніж повне і негайне припинення вогню в Україні і коли це може статися.

"Ми дізнаємося, яка позиція всіх учасників. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, чи буде зустріч вдалою або невдалою. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому доб'ємося миру", - заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні. Довгоочікувана зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня, о 22:30 за Києвом.