Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
Російський диктатор Путін готовий залишити" Херсон і Запоріжжя Україні, якщо РФ зможе використати ці території для доступу до Криму
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Financial Times.
Раніше повідомлялось, що президент РФ Путін не планує відмовлятись від своїх територіальних амбіцій чи розглядати несприятливі для себе умови миру.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна. Він заявив, що , український народ заслуговує на мир, однак цей мир має бути гідним. На думку Зеленського, РФ розпочала цю війну і РФ має її закінчити.
