ілюстративне фото: з відкритих джерел

США і РФ готують угоду про припинення вогню з відступом ЗСУ на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Кремль збереже контроль над окупованими Кримом і Донбасом, що може призвести до поступок України частинами Луганської та Донецької областей, які залишаються під її контролем.

Цей план, пов'язаний із можливою зустріччю Трампа та Путіна, передбачає заморожування бойових дій на сході, але залишає невирішеними ключові суперечки, зокрема контроль над Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, я серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і заявив, що "час завершувати війну". Також він повідомив, що що "параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".