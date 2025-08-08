17:15  08 серпня
08 серпня 2025, 18:05

США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо

08 серпня 2025, 18:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
США і РФ готують угоду про припинення вогню з відступом ЗСУ на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Кремль збереже контроль над окупованими Кримом і Донбасом, що може призвести до поступок України частинами Луганської та Донецької областей, які залишаються під її контролем.

Цей план, пов'язаний із можливою зустріччю Трампа та Путіна, передбачає заморожування бойових дій на сході, але залишає невирішеними ключові суперечки, зокрема контроль над Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, я серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і заявив, що "час завершувати війну". Також він повідомив, що що "параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
