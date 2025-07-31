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31 июля 2025, 14:30

Верховная Рада одобрила увеличение оборонного бюджета: о какой сумме идет речь

31 июля 2025, 14:30
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Верховная Рада приняла законопроект №13573, предусматривающий увеличение оборонного бюджета более чем на 412 миллиардов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За документ проголосовали 332 народных депутата.

Согласно закону, дополнительные средства будут направлены на:

  • 115 млрд грн - денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны;
  • 216 млрд грн – закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;
  • остальные – на другие нужды войска.

Законопроект был рассмотрен безотлагательно из-за возможной проблемы выплат военным в августе.

Как известно, впервые за долгое время Верховная Рада транслировала заседание вживую на YouTube-канале парламента.

Напомним, в июне Кабинет министров одобрил изменения в документ о бюджете на этот год. Речь шла о дополнительных средствах на армию. Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, чтобы покрыть дефицит, правительство планирует собрать из бизнеса на 150 млрд грн больше, чем было запланировано, а еще 250 млрд грн — ссудить.

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