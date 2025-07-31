Верховна Рада схвалила збільшення оборонного бюджету: про яку суму йдеться

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13573, що передбачає збільшення оборонного бюджету на понад 412 мільярдів гривень

Про це інформує RegioNews із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 332 народні депутати.

Згідно із законом, додаткові кошти спрямують на:

115 млрд грн — грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 млрд грн — закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки й дронів;

решта — на інші потреби війська.

Законопроєкт був розглянутий невідкладно через можливу проблему виплат військовим у серпні.

Як відомо, вперше за довгий час Верховна Рада транслювала засідання наживо на YouTube-каналі парламенту.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів схвалив зміни в документ про бюджет на цей рік. Йшлося про додаткові кошти на армію. Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, щоб покрити дефіцит, уряд планує зібрати з бізнесу на 150 млрд грн більше, ніж було заплановано, а ще 250 млрд грн — позичити.