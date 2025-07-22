НАБУ уничтожают из-за расследования секретных контрактов на производство дронов

А если я скажу, что НАБУ уничтожают из-за того, что детективы прикоснулись к производству дронов

А если я скажу, что НАБУ уничтожают из-за того, что детективы прикоснулись к производству дронов

фото: Facebook / Юрий Николов

А там, по засекреченным контрактам, десятки миллиардов гривен отдали фирмам патнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии. По данным "Укрправды", самому Миндичу даже готовили подозрение. Я не шучу. Все причастные к этой сфере знают, за какими юр.лицами скрываются высокомаржинальные секреты. Но это неприлично говорить вслух, потому что Путен узнает и нападет. Не знаю, знают ли об этом на Западе, у которого Зеленский просит деньги для украинских производителей оружия, чтобы оплатить нашу защиту и гешефт корешей. Не знаю, хотят ли это знать украинцы. Хотя направление таких гигантских потоков на производство уже давно неэффективных дронов-дальнобоев корешами президента – это отсутствующие деньги на производство необходимых ракет и своих аналогов шахедов. НА СВОЕВРЕМЕННОЕ производство, а не когда уже наступил пиздарез.

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