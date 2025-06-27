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Как сообщил российский диктатор, уже скоро украинская и российская делегации могут снова встретиться. Скорее всего, встреча снова состоится в Турции

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин заявил, что Москва уже готова к третьему раунду переговоров. Ожидается, что встречу могут провести в Стамбуле (Турция). По его словам, переговорные группы уже договариваются о времени.

Глава Кремля также заявил, что на этих переговорах должны будут обсуждать "абсолютно противоположные" меморандумы Украины и России.

Напомним, ранее в СМИ публиковали меморандум, который якобы передали россияне украинской делегации в Стамбуле. Одним из пунктов является то, чтобы Украина выводила свои войска из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также международного признания российскими четырех регионов и оккупированного еще в 2014 году Крыма.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наше государство не будет признавать оккупированные территории российскими. По его словам, это самая главная "красная линия".