Путин заявил, что РФ не стремится к капитуляции Украины

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Россия не хочет капитуляции Украины, а настаивает на признании территориальных реалий

Об этом российский диктатор сообщил, отвечая на вопросы модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, передает RegioNews.

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании сложившихся на земле реалий", - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что он не прочь встретиться с Владимиром Зеленским. По его мнению, это может произойти только на завершающем этапе переговоров о завершении войны.