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27 червня 2025, 21:28

Російський диктатор Путін зробив заяву про переговори з Україною

27 червня 2025, 21:28
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Фото: YouTube
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Як повідомив російський диктатор, уже скоро українська та російська делегації можуть знову зустрітися. Скоріше за все, зустріч знову відбудеться у Туреччині

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін заявив, що Москва вже готова до третього раунду переговорів. Очікується, що зустріч можуть провести в Стамбулі (Туреччина). За його словами, переговорні групи вже домовляються про час.

Очільник Кремля також заявив, що на цих переговорах повинні будуть обговорювати меморандуми України та Росії, які є "абсолютно протилежними".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ публікували меморандум, який нібито передали росіяни українській делегації в Стамбулі. Одним із пунктів є те, щоб Україна виводила свої війська із Запорізької, Донецької, Луганської й Херсонської областей, а також міжнародного визнання російськими цих чотирьох регіонів та окупованого ще у 2014 році Криму.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що наша держава не буде визнавати окуповані території російськими. За його словами, це найголовніша "червона лінія".

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