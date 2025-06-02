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Российские СМИ опубликовали текст меморандума российской делегации. Там речь идет о "требованиях", которые Москва выставляет Киеву для прекращения огня

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В российских СМИ опубликовали меморандум, якобы передавший РФ украинской делегации в Стамбуле Одним из пунктов является требование россиян, чтобы Киев выводил войска из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также международного признания российскими этих четырех регионов и еще 4 оккупированного Крыма.

Кроме того, россияне хотят нейтралитета Украины. То есть, чтобы наше государство не вступало в военные союзы и не имело на своей территории иностранных формирований.

Языковой вопрос также есть в меморандуме РФ. Россияне хотят, чтобы русский язык в Украине получил официальный статус. В частности, они требуют, что сняты требования с Украинской православной церкви.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказывал о результатах переговоров РФ и Украины в Стамбуле. По его словам, Москва и Киев договорились об обмене "всех" тяжело раненых и тяжелобольных военнопленных.