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В России концерт приглашает на работу ребенка. Именно этот концерн занимается дронами Shahed.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Российский концерн "Калашников" начал набирать детей от 16 лет для "летней работы" на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Им предлагают от 25 тысяч рублей в месяц (это примерно 300 долларов США). В частности, подростков собираются научить специальностям фрезеровщика, литейщика, слесаря и т.д.

Отмечается, что в специальной экономической зоне "Алабуга" уже создали "трудовые отряды" из учащихся старших классов. Именно там производят дроны Shahed. Кроме того, в российских школах ввели обязательные курсы по конструированию и управлению беспилотников.

"Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российские власти стремятся еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, испытывающих серьезную нехватку рабочей силы. Кроме того, такими акциями кремль стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии", - говорят в ЦПИ.

Напомним, ранее во временно оккупированной Евпатории россияне открыли "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы. Известно, что первую смену центр принял, по данным оккупационной "администрации", 100 учащихся 9-11 классов.