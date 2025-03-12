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12 марта 2025, 18:29

"Это самая главная красная линия": Зеленский прокомментировал переговоры с США

12 марта 2025, 18:29
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Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров с США в Саудовской Аравии. По его словам, США и Европа должны работать вместе, чтобы заставить РФ остановить войну.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает RegioNews.

По словам президента Украины, он хочет, чтобы и президент США Дональд Трамп и Европа сотрудничали вместе, чтобы заставить РФ прекратить вину. Он также добавил, что никто не верит россиянам. Однако, Зеленский подчеркнул, "играть с нарративами о том, что мы не хотим окончания войны, мы не будем".

"Если россияне продемонстрируют, что они готовы по предложению США, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - отметил президент.

Он также добавил, что на переговорах в Саудовской Аравии американская и украинская стороны обсуждали гарантию безопасности для Украины. Детальнее об этом будут говорить, если будет соблюдена тишина в течение 30 дней.

В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. По словам президента, это "самая главная красная линия".

Напомним, ранее в Офисе президента говорили о результатах встречи украинской и американской делегаций в Джидде. Украина согласилась ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона. При этом США США восстанавливают безопасность помощи Украине и обмен разведданными.

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