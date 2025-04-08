$6000 за лекции: вице-премьер Свириденко задекларировала рекордные гонорары

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Первая вицепремьер и министр экономики Юлия Свириденко в 2024 году получила более 3,1 млн грн гонораров за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики (KSE)

Об этом пишет нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев, передает RegioNews.

"Кажется, я наконец-то нашел украинскую учительницу, которой платят $4000 в месяц! Вернее, даже $6000. Она, правда, не простая учительница, а вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко . Преподает в Киевской Школе Экономики, где за преподавательскую деятельность в 2024 году она получила и задекларировала 3102506 грн (!!!) гонораров", – отметил Арьев.

По его словам, эта история, не только о незаурядных талантах Свириденко, но и о конфликте интересов, ведь структуры Киевской Школы Экономики в 2024 году были исполнителями грантовых программ, бенефициаром которых было Минэкономики, возглавляемое Свириденко.

В то же время президент KSE Тимофей Милованов — не только руководитель учреждения, выплатившего эти средства, но и занимающий влиятельные должности в государственных компаниях.

В частности, он возглавляет наблюдательный совет "Укроборонпрома" и является членом наблюдательного совета "Энергоатома". В наблюдательный совет "Укроборонпрома" в 2023 году Милованова подало именно Министерство экономики, возглавляемое Свириденко. В том же году она задекларировала 851668 грн гонораров от KSE.

В 2024 году Милованова также был назначен представителем государства в наблюдательном совете "Энергоатома". Оба раза состав советов утверждал правительство, членом которого является Свириденко.

"То есть получается, что министр получает деньги в структуре, которую возглавляет тот, кого он рекомендует в наблюдательный совет и которого утверждает в наблюдательных советах! Если это не конфликт интересов, то что тогда?", - говорит Арьев.

Напомним, по данным Центра противодействия коррупции, Минобороны потратило более 51 млрд грн на оружие, которое не получили ВСУ.

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