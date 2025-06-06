Через 5 лет украинцы должны уметь читать и писать на английском, - Кабмин

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В правительстве ожидают, что к 2030 году большинство украинцев будут владеть английским языком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Кабмина.

Кабинет Министров Украины постановляет одобрить Концепцию Государственной целевой национально-культурной программы содействия изучению и применению английского языка в Украине.

Министерства культуры и стратегических коммуникаций вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти должны разработать и подать в шестимесячный срок Кабинету Министров Украины проект Государственной целевой национально-культурной программы содействия изучению и применению английского в Украине на 2026-2030 годы.

Напомним, год назад парламент принял закон об английском языке в Украине.