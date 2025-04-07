В Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн грн бюджетных средств

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В Киеве завершили досудебное расследование по делу о масштабном хищении средств местного бюджета. Директор предприятия мошенническим путем завладел почти 10 миллионами гривен, предназначенными для закупки каменной соли. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, 42-летний предприниматель, возглавляющий одно из киевских ООО, заключил контракт с коммунальным предприятием "Дорожно-эксплуатационное управление Оболонского района" еще в декабре 2022 года.

Предметом договора являлась поставка крупной партии каменной соли для промышленного использования. Общая сумма контракта достигала почти 10 миллионов гривен. Однако впоследствии правоохранители установили: более 1000 тонн соли, которые, согласно документам, должны поступить на склад коммунального предприятия, фактически так и не поставили. Оказалось, что вся продукция "существовала только на бумаге".

Чтобы реализовать преступный план, фигурант дела внес в договоры ложную информацию об объемах и фактической доставке продукции. Благодаря поддельным актам и подписям он получил полную оплату из бюджета, хотя реальная поставка не состоялась.

Злоумышленнику инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору в особо крупных размерах;

ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Дело передали на рассмотрение суда.

"Обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет", – говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления образования Подольского района Киева. Его подозревают в растрате 400 тысяч гривен при закупке ламп и фонарей для освещения укрытий в учебных заведениях.