В Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн грн бюджетных средств
В Киеве завершили досудебное расследование по делу о масштабном хищении средств местного бюджета. Директор предприятия мошенническим путем завладел почти 10 миллионами гривен, предназначенными для закупки каменной соли. Обвинительный акт уже направили в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.
По данным следствия, 42-летний предприниматель, возглавляющий одно из киевских ООО, заключил контракт с коммунальным предприятием "Дорожно-эксплуатационное управление Оболонского района" еще в декабре 2022 года.
Предметом договора являлась поставка крупной партии каменной соли для промышленного использования. Общая сумма контракта достигала почти 10 миллионов гривен. Однако впоследствии правоохранители установили: более 1000 тонн соли, которые, согласно документам, должны поступить на склад коммунального предприятия, фактически так и не поставили. Оказалось, что вся продукция "существовала только на бумаге".
Чтобы реализовать преступный план, фигурант дела внес в договоры ложную информацию об объемах и фактической доставке продукции. Благодаря поддельным актам и подписям он получил полную оплату из бюджета, хотя реальная поставка не состоялась.
Злоумышленнику инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору в особо крупных размерах;
- ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.
Дело передали на рассмотрение суда.
"Обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет", – говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления образования Подольского района Киева. Его подозревают в растрате 400 тысяч гривен при закупке ламп и фонарей для освещения укрытий в учебных заведениях.