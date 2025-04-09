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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора лицея, двух его сыновей и работницы заведения в Конотопском районе по факту растраты средств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Фигурант трудоустроил в возглавляемое им учебное заведение двух сыновей. Один занимал должность руководителя кружка, а в дальнейшем был переведен на должность мастера производственного обучения. Другой – преподаватель общеобразовательных предметов и спецдисциплин.

На самом деле сыновья мужчины не выполняли никаких обязанностей, потому что были за границей. Однако им систематически начислялась зарплата.

Вместе с директором заведения будут судить его заместительницу по учебно-производственной работе, которая проставляла в табеле учета использования рабочего времени отметки о якобы пребывании работников на рабочем месте. Также за пособничество в растрате средств будут судить двоих сыновей директора.

Напомним, в целом с ноября 2017 по сентябрь 2023 учебное заведение из-за этой схемы потеряло более 186 тысяч гривен.