Франція офіційно: у 2025 році Україна — наш головний пріоритет

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Франція визначила підтримку України як пріоритет для себе у 2025 році. Країна робить ставку на розвиток міжнародного партнерства та допомогу тим, хто найбільше її потребує

Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств при президенті Франції, оприлюдненому напередодні ввечері, передає RegioNews.

Зазначається, що Франція підкреслює свою рішучість діяти впевнено на міжнародній арені разом зі своїми європейськими партнерами, навіть у часи, коли деякі ключові союзники віддаляються.

Особливу увагу приділено підтримці країн, які зазнали впливу криз і конфліктів. Акцент робиться на гуманітарних ініціативах, програмах відновлення та заходах для забезпечення макрофінансової стабільності

"З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у величезній підтримці", – йдеться в документі.

Оновлені стратегічні пріоритети, запропоновані новою політикою, були розроблені у співпраці з громадянським суспільством і бізнесом. Їх впровадження заплановане до червня.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія отримали мандат очолити коаліційні зусилля з питань, пов'язаних із українською оборонною спроможністю.