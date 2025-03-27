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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вместе с Великобританией возглавят коалиционные вопросы, связанные с Украиной. Он объяснил, какие гарантии могут пообещать Украине

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция и Великобритания получили мандат возглавить коалиционные усилия по вопросам, связанным с украинской оборонной способностью. Он подчеркнул, что делегация под руководством начальников штабов ВС обеих стран должна определить формат Вооруженных сил Украины во всех областях – сухопутных, воздушных и морских, включая количество военнослужащих, необходимое оборудование и структуру.

"Какая армия, какая морская мощность, какая мощность воздушных сил, какой формат, то есть по размеру, количеству солдат, каким оборудованием, чтобы иметь возможность ответить на возможную российскую агрессию и сдержать успех такой агрессии. Тогда это позволит нам начать работу по планированию, которая уточнит вклады каждой страны-члена нашей коалиции, чтобы сделать Украину."

Он также добавил, что ключевым элементом гарантий безопасности для Украины могут стать так называемые силы успокоения, которые страны-союзники могли бы развернуть по достижении перемирия. Марон объяснил, что это не миротворцы, а контингент из нескольких государств, которые согласятся на долгосрочное присутствие в определенных стратегических точках на территории Украины по согласованию с украинской стороной. Цель – сдерживание потенциальной агрессии со стороны РФ.

Напомним, что, несмотря на переговоры о перемирии , россияне продолжают обстреливать украинские города. По словам Владимира Зеленского, это означает, что необходимо усиливать давление на РФ.