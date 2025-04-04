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Европейские страны надеются, что к миротворческой миссии в Украину присоединится НАТО. Таким образом, можно было бы получить "молчаливую" поддержку США

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

По словам источников журналистов, участие НАТО в миротворческой миссии в Украине рассматривается как способ привлечения самого Альянса, а также заручиться поддержкой США. Хотя президент Дональд Трамп отказался от непосредственного участия в этой миссии.

Также чиновники отметили, что политики и дипломаты не знают, как управлять подобными формированиями. Для этого нужно привлечь тех, кто имеет опыт с военными миссиями.

"Если вы сможете использовать ресурсы и механизмы НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу", – сказал старший научный сотрудник по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Напомним, ранее стало известно, что Франция и Великобритания получили мандат возглавить коалиционные усилия по вопросам, связанным с украинской оборонной способностью. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, делегация под руководством начальников штабов ВС обеих стран должна определить формат Вооруженных сил Украины во всех областях – сухопутных, воздушных и морских, включая количество военнослужащих, необходимое оборудование и структуру.