14:57  04 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на выходных
13:57  04 апреля
Херсонщина под ударом: вражеские дроны атаковали эвакуационный экипаж
12:39  04 апреля
В Киеве мужчина напал на родного брата с молотком
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2025, 19:25

Диктатор Путин под прикрытием переговоров увеличил атаки на Украину - СМИ

04 апреля 2025, 19:25
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В настоящее время США, Украина и РФ ведут переговоры о перемирии. При этом россияне стали активнее атаковать украинские города ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает The Telegraph, передает RegioNews.

После того как при участии США начались переговоры между Украиной и РФ, количество российских атак в феврале увеличилось - с 3148 ударов за 30 дней до 4776. То есть, россияне увеличили количество ударов вдвое.

Эксперты убеждены, что цель Кремля – заставить Украину пойти на болезненные уступки. Поэтому они используют переговоры как давление на Киев, пытаясь получить время для того, чтобы захватить новые территории.

Также аналитики отметили, что Россия сменила тактику беспилотников. В Институте изучения войны подчеркивают, что россияне перешли на дрони дального действия, которые способны чаще "пробивать" украинскую ПВО. К примеру, если летом 2024 года уровень успешных перехватов в Киеве превышал 60%, то за последние два месяца он упал до 50% или ниже. Специалисты объясняют это тем, что Киеву приходится экономить ресурсы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что российский диктатор Путин затягивает время. По словам украинского лидера, РФ готовится к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Путин РФ Украина США
Трамп больше не надеется на скорейшее перемирие в Украине - СМИ
04 апреля 2025, 04:10
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
В Германии сообщили, сколько денег готовы выделить на разминирование Украины
04 апреля 2025, 20:15
В Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн
04 апреля 2025, 19:57
Удар по Кривому Рогу: россияне убили 12 человек, среди них – дети
04 апреля 2025, 19:45
Как правильно выбрать новый холодильник
04 апреля 2025, 19:41
Россия атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами
04 апреля 2025, 19:37
В Кривом Роге раздался взрыв: на город летела ракета
04 апреля 2025, 19:05
Россияне повредили газопроводы в Донецкой области
04 апреля 2025, 18:59
В Ровенской области продолжается декларирование оружия: как избежать уголовной ответственности
04 апреля 2025, 18:24
В результате ударов дронами по Харькову погибли 5 человек, более 30 пострадали
04 апреля 2025, 18:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Андрей Длигач
Все блоги »