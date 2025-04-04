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В настоящее время США, Украина и РФ ведут переговоры о перемирии. При этом россияне стали активнее атаковать украинские города ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает The Telegraph, передает RegioNews.

После того как при участии США начались переговоры между Украиной и РФ, количество российских атак в феврале увеличилось - с 3148 ударов за 30 дней до 4776. То есть, россияне увеличили количество ударов вдвое.

Эксперты убеждены, что цель Кремля – заставить Украину пойти на болезненные уступки. Поэтому они используют переговоры как давление на Киев, пытаясь получить время для того, чтобы захватить новые территории.

Также аналитики отметили, что Россия сменила тактику беспилотников. В Институте изучения войны подчеркивают, что россияне перешли на дрони дального действия, которые способны чаще "пробивать" украинскую ПВО. К примеру, если летом 2024 года уровень успешных перехватов в Киеве превышал 60%, то за последние два месяца он упал до 50% или ниже. Специалисты объясняют это тем, что Киеву приходится экономить ресурсы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что российский диктатор Путин затягивает время. По словам украинского лидера, РФ готовится к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.