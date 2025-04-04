В Германии сообщили, сколько денег готовы выделить на разминирование Украины

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Германия принимает активную роль в мероприятиях по разминированию в Украине и готова выделять на это около 20 млн. евро ежегодно.

Как передает RegioNews, об этом Укринформу сообщила представитель МИД ФРГ.

"Германия поддерживает Украину в разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов с 2015 года, в последнее время выделяя около 20 миллионов евро в год", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

В МИД ФРГ отметили, что хотят сделать жизнь людей в Украине более безопасной.

Из-за вторжения РФ Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив в этом плачевном показателе Афганистан и Сирию. В 2024 году Всемирный банк оценил стоимость разминирования Украины в $37 млрд.

Ранее в МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать.