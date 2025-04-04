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04 апреля 2025, 10:59

Перемирие в Черном море: в ВМС рассказали, обстреливает ли РФ порты

04 апреля 2025, 10:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Со времени заключения частичного перемирия в Черном море Россия не производила обстрелов гражданской портовой инфраструктуры Украины

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает RegioNews.

По его словам, главное требование перемирия — недопущение атак на гражданские порты — соблюдается, и обстрелы на эти объекты не были зафиксированы.

Комментируя активность противника в акватории Азово-Черноморского региона, Плетенчук уточнил, что уже второй день вражеские корабли там не присутствуют.

Он добавил, что похожая ситуация наблюдалась и раньше: на прошлой неделе кораблей агрессора не было в течение шести дней. Позже подлодки все же выходили в акваторию, однако впоследствии вернулись к базе в Новороссийске.

Спикер также отметил, что последний обстрел произошел 11 марта. Тогда погибли четверо сирийских моряков и был поврежден зерновоз, который планировал на следующее утро отправиться из порта в Алжир.

Напомним, ранее глава Минобороны Рустем Умеров рассказывал, о чем договорились США, Украина и РФ в Рияде.

В частности, отмечалось, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Следует отметить, что, несмотря на переговоры о перемирии, россияне продолжают практически ежедневно атаковать украинские города.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ. По его словам, Россия готовится к новому наступлению.

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