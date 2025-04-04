Перемир'я у Чорному морі: у ВМС розповіли, чи обстрілює РФ порти

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З часу укладення часткового перемир'я у Чорному морі Росія не здійснювала обстрілів цивільної портової інфраструктури України

Про це в телеефірі повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає RegioNews.

За його словами, головна вимога перемир'я — недопущення атак на цивільні порти — наразі дотримується, і обстрілів на ці об'єкти не було зафіксовано.

Коментуючи активність противника в акваторії Азово-Чорноморського регіону, Плетенчук уточнив, що вже другий день поспіль ворожі кораблі там не присутні.

Він додав, схожа ситуація спостерігалась і раніше: минулого тижня кораблів агресора не було протягом шести днів. Пізніше підводні човни все ж виходили в акваторію, проте згодом повернулися до бази в Новоросійську.

Речник також зазначив, що останній обстріл стався 11 березня. Тоді загинули четверо сирійських моряків і було пошкоджено зерновоз, що планував наступного ранку вирушити з порту до Алжиру.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Рустем Умєров розповідав, про що домовилися США, Україна та РФ у Ріяді.

Зокрема, зазначалось, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Слід зазначити, що попри переговори про перемир'я росіяни продовжують практично щодня атакувати українські міста.

Президент України Володимир Зеленський казав про те, що на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ. За його словами, Росія готується до нового наступу.

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