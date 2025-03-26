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Россияне в очередной раз атаковали беспилотниками украинские города. Президент Украины прокомментировал это, отметив необходимость давить на террориста

Об этом написал в соцсети Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины отреагировал на то, что РФ обстреляла Харьков, Сумы, Днепр и другие города. По его словам, каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами. Зеленский подчеркнул, что этот Иран научил РФ производить такие дроны.

"Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на данный момент пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить", - говорит президент Украины.

Зеленский добавил, что на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ. Он подчеркнул, что Россия ежедневно затягивает эту войну и убивает. Уже полмесяца, напомнил Зеленский, на столе американское предложение о безусловном прекращении огня.

"Нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизнь людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", - уверен Зеленский.

Напомним, что также россияне 26 марта атаковали Днепр. В ОВА сообщали, что в результате атаки в городе возникло сразу несколько пожаров. Сообщалось, что загорелись здания и автомобили.