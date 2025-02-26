В Украине создадут Высший административный суд: решение ВР

фото: Ярослав Железняк/Телеграмм

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект о создании Высшего административного суда. Документ поддержали 234 народных избранника

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, этот шаг позволяет Украине выполнить один из просроченных структурных маяков МВФ, дедлайн которого истекал 31 декабря 2024 года.

Документ изменяет концепцию административного судопроизводства и предусматривает создание двух судов:

Специализированного окружного административного суда – первой инстанции. Специализированный апелляционный административный суд – будет пересматривать решение окружного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона.

Отбор кандидатов будет продолжаться три года с привлечением Экспертного совета. В нее войдут шесть человек:

трое представителей от Совета судей Украины;

трое – от международных и иностранных организаций.

Как известно, создание ВАС было одним из условий меморандума с Международным валютным фондом, подписанного в конце 2023 года.

ВАС будет рассматривать административные дела, связанные с обжалованием решений, действий или бездействия центральных органов исполнительной власти, таких как министерства и другие государственные учреждения.

Напомним, 20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем.

В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд. долларов от МВФ.