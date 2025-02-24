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24 февраля 2025, 16:53

В Раду снова "несут" постановление о демократии после провального голосования

24 февраля 2025, 16:53
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Фото: Верховная Рада Украины
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Постановление о демократии снова будет на голосовании народных депутатов. Это произойдет после того, как первое голосование было провалено

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"Постановление о поддержке демократии снова подается в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании". – пишет он.

Следует отметить, что депутаты провалили это постановление. Для принятия нужно было 226 голосов, но за проголосовали только 218 народных избранников. В частности, этот документ отмечает, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины, согласно Конституции.

При этом многие депутаты из "президентской фракции" не стали голосовать. В частности, это Виталий Безгин, Ирина Борзова, Юлия Гришина, Артем Ковалев и другие.

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