Украинцы ответили, считают ли президента и Верховную Раду легитимными

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, который оказался в распоряжении NV.

Украинцев спросили: считают ли они президента и Верховную Раду легитимными (законными) или нет?

Более 61% респондентов ответили положительно, тогда как не более 30% - отрицательно.

Также опрос показал, что более 63% украинцев против проведения выборов до окончания военного положения. При этом почти треть считает, что нужно провести как выборы президента, так и Верховной Рады, 3,1% поддерживают проведение только парламентских выборов, а 0.7% – президентских.

Участниками опроса стали 2000 граждан Украины от 18 лет, проживающих на подконтрольных территориях.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство поляков хотят скорейшего завершения войны в Украине.