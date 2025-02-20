В Украине начала работу миссия МВФ

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В четверг, 20 февраля, в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постоянную представительницу МВФ в Украине Пришилу Тофано, передает RegioNews.

Отмечается, что представители МВФ будут обсуждать с украинскими чиновниками очередной пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF).

В случае успешного прохождения по Украине 7-го пересмотра программы EFF в бюджет поступит $917,54 млн.

Программа МВФ: что известно

В марте 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования из Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.

За почти два года действия программы Украина успешно завершила уже шесть просмотров – впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило получить кредиты в 9,8 млрд долларов.

В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

Ожидается, что кредиты поступят четырьмя траншами: в марте 918 млн долларов, июне – 810 млн, августе – 540 млн, и декабре – 445 млн долларов.