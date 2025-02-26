В Україні створять Вищий адміністративний суд: рішення ВР

фото: Ярослав Железняк/Телеграм

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду. Документ підтримали 234 народні обранці

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, цей крок дозволяє Україні виконати один із прострочених структурних маяків МВФ, дедлайн якого спливав 31 грудня 2024 року.

Документ змінює концепцію адміністративного судочинства та передбачає створення двох судів:

Спеціалізованого окружного адміністративного суду – першої інстанції. Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – переглядатиме рішення окружного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

Відбір кандидатів триватиме три роки із залученням Експертної ради. До неї увійдуть шість осіб:

троє представників від Ради суддів України;

троє – від міжнародних та іноземних організацій.

Як відомо, створення ВАС було однією з умов меморандуму з Міжнародним валютним фондом, підписаного наприкінці 2023 року.

ВАС буде розглядати адміністративні справи, пов'язані з оскарженням рішень, дій або бездіяльності центральних органів виконавчої влади, таких як міністерства та інші державні установи.

Нагадаємо, 20 лютого в Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм.

У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ.