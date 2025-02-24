16:53  24 февраля
Украина вернула из России более тысячи депортированных детей
16:45  24 февраля
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
16:58  24 февраля
В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 19:42

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны в Украине

24 февраля 2025, 19:42
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по окончании войны в Украине

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.

По его словам, он ведет переговоры с Владимиром Путиным по поводу "окончания войны, а также крупных соглашений по экономическому развитию, которые состоятся между США и Россией".

"Это соглашение, являющееся "экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возврат десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также поможет украинской экономике расти по мере того, как эта жестокая и дикая война близится к завершению", - считает президент США.

Что касается переговоров с Путиным, то, по мнению Трампа, они "проходят очень хорошо".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правильно было бы, если бы Дональд Трамп сначала договаривался о завершении войны с ним, а не с российским диктатором.

Напомним, Украина может стать членом Евросоюза в течение следующих 5 лет.

США Украина война Дональд Трамп заявление переговоры Путин РФ политика
Россия не заплатит за свое вторжение в Украину, - Длигач
24 февраля 2025, 18:22
Украина получит от Ирландии радиолокационные системы для усиления ПВО
24 февраля 2025, 17:17
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
24 февраля 2025, 16:45
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
ДТП в Житомирской области: пьяная водительница травмировала велосипедистку
24 февраля 2025, 20:37
Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную третьей годовщине вторжения РФ
24 февраля 2025, 19:54
На Закарпатье и Львовщине погибли люди из-за пожаров
24 февраля 2025, 19:38
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон, есть пострадавшие
24 февраля 2025, 19:31
В Винницкой области военного приговорили к 5 годам за второй побег из армии
24 февраля 2025, 19:08
Более 1500 российских ракет, десятки атак дронами и храбрые энергетики: в Укрэнерго рассказали, как энергосистема держится три года великой войны
24 февраля 2025, 18:47
В Сумах россияне атаковали гражданское авто, скончался 62-летний водитель
24 февраля 2025, 18:46
Россияне обстреляли Славянск на Донетчине: есть погибший
24 февраля 2025, 18:26
Украина может стать членом Евросоюза в течение 5 следующих лет
24 февраля 2025, 18:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »