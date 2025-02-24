Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны в Украине

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по окончании войны в Украине

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.

По его словам, он ведет переговоры с Владимиром Путиным по поводу "окончания войны, а также крупных соглашений по экономическому развитию, которые состоятся между США и Россией".

"Это соглашение, являющееся "экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возврат десятков миллиардов долларов и военного оборудования, присланных в Украину, а также поможет украинской экономике расти по мере того, как эта жестокая и дикая война близится к завершению", - считает президент США.

Что касается переговоров с Путиным, то, по мнению Трампа, они "проходят очень хорошо".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правильно было бы, если бы Дональд Трамп сначала договаривался о завершении войны с ним, а не с российским диктатором.

Напомним, Украина может стать членом Евросоюза в течение следующих 5 лет.