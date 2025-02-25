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25 лютого 2025, 10:21

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо рідкісноземельних металів

25 лютого 2025, 10:21
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фото: з відкритих джерел
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Європейський Союз запропонував Україні власну угоду про використання "критично важливих матеріалів"

Про це повідомляє американське видання Politico із посиланням на заяву єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, передає RegioNews.

За його словами, угода ЄС буде вигідніша за американську пропозицію.

"Двадцять один із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", - розповів Сежурне.

За його словами, "додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати укладення взаємовигідної угоди".

Подробиці європейської угоди поки що не відомі.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єрки із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали.

Раніше ми повідомляли, Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Обговорюватимуть підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.

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