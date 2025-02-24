Украина может стать членом Евросоюза в течение 5 следующих лет
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что у Украины есть все шансы стать членом Европейского Союза уже к 2030 году
Как передает RegioNews, об этом она заявила на встрече Владимира Зеленского и зарубежных гостей с представителями СМИ.
"Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС даже раньше 2030 года. Так что давайте работать, сохранять тот темп", - отметила она.
Напомним, ранее Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве по вступлению в ЕС.
Как сообщалось, Украина вернула из России более тысячи депортированных детей.
Напомним, Великобритания анонсировала рекордную помощь Украине.
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