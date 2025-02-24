В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ

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В записи пресс-конференции на ютуб-канале Офиса Президента вырезали фамилию президента США Дональда Трампа во фразе украинского президента о том, что нынешний лидер Соединенных штатов "не навсегда"

Об этом пишет Детектор медиа, передает RegioNews.

На вопрос журналистки New York Post Кейтлин Дорнбос о том, можно ли рассматривать соглашение о редкоземельных минералах, которое предлагали США, как новый вариант гарантий безопасности для Украины, Владимир Зеленский ответил, что хотел бы, чтобы это было указано в договоре.

Однако только присутствие американского бизнеса в Украине ранее не остановило Россию от полномасштабного вторжения, отметил Зеленский.

По мнению президента, США могли бы предоставить Украине гарантии безопасности, особенно, если бы здесь присутствовали их экономические интересы.

"Я считаю, что пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампа. ну, и, например, при Трампе нет наступления россиян. Разве нам легче, что у нас здесь будет через 10 лет? Мы должны думать сейчас", - сказал Зеленский.

В записи на ютуб-канале Офиса Президента на моменте слов Владимира Зеленского об американских компаниях можно заметить вроде бы склейку кадров:

"Я считаю, что пример с американскими (слово "компании" также вырезан. — ред.), он не навсегда, а нам нужен мир на многие годы".

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии изданию сказал, что "впервые слышит" об этом.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

RegioNews собрал основные заявления главы государства.