Зеленский снова заговорил о достижении справедливого и продолжительного мира

фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб обсудили двусторонние отношения и войну в Украине

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

По словам Зеленского, они обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и общие шаги. Не обошлось без обсуждения украинско-российской войны.

"Также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия – это ключ к достижению справедливого и продолжительного мира. Словения проявила ясное понимание и готовность в этом вопросе", - отметил украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил Голоба за предоставление Украине 14 пакетов оборонной помощи.

"Украинский народ искренне ценит эту непоколебимую поддержку словенского народа", - отметил он.

Напомним, в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует немедленно покинуть Украину.