Зеленский снова заговорил о достижении справедливого и продолжительного мира
Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб обсудили двусторонние отношения и войну в Украине
Об этом глава государства сообщил в телеграмме, передает RegioNews.
По словам Зеленского, они обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и общие шаги. Не обошлось без обсуждения украинско-российской войны.
"Также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия – это ключ к достижению справедливого и продолжительного мира. Словения проявила ясное понимание и готовность в этом вопросе", - отметил украинский лидер.
Зеленский также поблагодарил Голоба за предоставление Украине 14 пакетов оборонной помощи.
"Украинский народ искренне ценит эту непоколебимую поддержку словенского народа", - отметил он.
Напомним, в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует немедленно покинуть Украину.