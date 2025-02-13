Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко

фото: Европейская Солидарность

В четверг, 13 февраля, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания

Об этом сообщили в "Европейской Солидарности", передает RegioNews.

Сразу после исполнения гимна и минуты молчания по погибшим во время российско-украинской войны народные депутаты вышли к трибуне парламента с плакатами: "Нет политическим репрессиям", "Нет диктатуре", "Украина – не Россия".

Заседание парламента закрыли под крики "Ганьба!".

"Ввести санкции против Порошенко, помогающего армии, – выстрелить в ногу собственному государству. Но, очевидно, что на Банковой такой предвыборный кураж, что им давно безразлично на Украину", – отмечают соратники Порошенка.

Напомним, накануне СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. СМИ пишут, что речь может идти о статье "государственная измена".

Ранее Верховная Рада отстранила Порошенко от участия в заседаниях парламента на полгода.