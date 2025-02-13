Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко
В четверг, 13 февраля, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады во время заседания
Об этом сообщили в "Европейской Солидарности", передает RegioNews.
Сразу после исполнения гимна и минуты молчания по погибшим во время российско-украинской войны народные депутаты вышли к трибуне парламента с плакатами: "Нет политическим репрессиям", "Нет диктатуре", "Украина – не Россия".
Заседание парламента закрыли под крики "Ганьба!".
"Ввести санкции против Порошенко, помогающего армии, – выстрелить в ногу собственному государству. Но, очевидно, что на Банковой такой предвыборный кураж, что им давно безразлично на Украину", – отмечают соратники Порошенка.
Напомним, накануне СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. СМИ пишут, что речь может идти о статье "государственная измена".
Ранее Верховная Рада отстранила Порошенко от участия в заседаниях парламента на полгода.