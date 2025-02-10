Коррупция в Киевском горсовете: у фигурантов дела обнаружили более 6,4 млн долларов и 630 тысяч евро

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НАБУ и САП провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц в Киевском горсовете. В ходе обысков было обнаружено более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

"Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Одним из ключевых направлений деятельности злоумышленников было завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.

Как сообщили в ведомстве, среди подозреваемых:

эксдепутат КМР, руководитель преступной организации;

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее – КГГА);

глава и член постоянной комиссии КМР по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты КМР;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

В настоящее время задержаны 7 участников преступной организации. Всего о подозрении сообщили 10 человек.

Напомним, ранее НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу.