Коррупция в Киевском горсовете: у фигурантов дела обнаружили более 6,4 млн долларов и 630 тысяч евро
НАБУ и САП провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц в Киевском горсовете. В ходе обысков было обнаружено более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ.
Отмечается, что НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.
"Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета", - говорится в сообщении.
Одним из ключевых направлений деятельности злоумышленников было завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.
Как сообщили в ведомстве, среди подозреваемых:
- эксдепутат КМР, руководитель преступной организации;
- заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее – КГГА);
- глава и член постоянной комиссии КМР по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты КМР;
- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
- четверо других лиц.
В настоящее время задержаны 7 участников преступной организации. Всего о подозрении сообщили 10 человек.
Напомним, ранее НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу.