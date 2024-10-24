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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил свое решение взять на поруки нардепку от "Слуги народа" Ирину Кормышкину (ранее Аллахвердиева), подозреваемую в незаконном обогащении

Об этом Ким рассказал в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Руководитель Николаевской ОВА заверил, что депутат сотрудничает со следствием и не планирует бежать или скрываться.

Он также предостерегает от поспешных выводов относительно Кормышкиной и подчеркивает, что есть презумпция невиновности.

"Я знаю ее лет 20, когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется, кто виноват. Я здесь не должен ничего комментировать", – сказал Ким.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепку Ирине Кормышкиной в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

Вчера, 23 октября, Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВО Виталия Кима.