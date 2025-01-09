13:20  09 января
На Черниговщине продолжаются поиски мальчика, провалившегося под лед вместе с дедушкой
18:05  09 января
В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой
12:10  09 января
На Львовщине Mazda столкнулась с грузовиком: погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика
UA | RU
UA | RU
09 января 2025, 19:03

Депутат из "Слуги народа" Кормышкина получила новое подозрение

09 января 2025, 19:03
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании действующему народному депутату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ и САП.

В сообщениях не указывается имя депутата, однако отмечается, что она уже подозревается в деле о незаконном обогащении на 20 млн с октября этого года. Так что из этих подробностей дела понятно, что речь идет об Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой) из "Слуги народа".

По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала данные о доме и двух земельных участках, которые находились у нее в пользовании.

Депутату инкриминируют ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет (но могут быть общественные работы или просто штраф).

В 2022 году против депутата по заявлению Центра противодействия коррупции было объявлено о подозрении по статье о незаконном обогащении. По данным Центра, она получила в подарок от отца 14,4 млн грн, а до этого – еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 000 грн, инкрустированные бриллиантами. В ЦПК настаивали, что отец депутата не мог иметь таких доходов.

Сама Кормышкина объясняла НАПК, что она не успела заключить договор дарения, потому что через неделю после подарка отец умер.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Ирине Кормышкиной в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

23 октября прошлого года Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

НАБУ Слуга народа декларации Аллахвердиева (Кормышкина) Ирина Валерьевна
Нардеп Дмитрий Микиша вышел из фракции "Слуга народа"
19 декабря 2024, 16:15
Место скандальной Татьяны Крупы в Хмельницком облсовете снова осталось вакантным
10 декабря 2024, 19:19
Глава АМКУ Павел Кириленко незаконно обогатился более чем на 72 млн грн, — НАБУ
09 декабря 2024, 20:20
Все новости »
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
Авиаудар по Запорожью: уточненные данные о пострадавших
09 января 2025, 19:52
На Киевщине спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире: его хозяина задержал ТЦК
09 января 2025, 19:36
Суд не стал брать под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в сумском ТЦК
09 января 2025, 18:46
Харьковская юристка заявила о нападении на нее сотрудника ТЦК: в полиции отреагировали
09 января 2025, 18:23
В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой
09 января 2025, 18:05
В Белгород-Днестровском возле госучреждения произошел взрыв
09 января 2025, 17:40
Нацбезопасность США и Панама: повторит ли Трамп операции прошлых лет?
09 января 2025, 17:18
Россияне ударили по Харькову дронами "Молния"
09 января 2025, 16:47
Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ
09 января 2025, 16:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »