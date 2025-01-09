Депутат из "Слуги народа" Кормышкина получила новое подозрение

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ и САП.

В сообщениях не указывается имя депутата, однако отмечается, что она уже подозревается в деле о незаконном обогащении на 20 млн с октября этого года. Так что из этих подробностей дела понятно, что речь идет об Ирине Кормышкиной (Аллахвердиевой) из "Слуги народа".

По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала данные о доме и двух земельных участках, которые находились у нее в пользовании.

Депутату инкриминируют ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет (но могут быть общественные работы или просто штраф).

В 2022 году против депутата по заявлению Центра противодействия коррупции было объявлено о подозрении по статье о незаконном обогащении. По данным Центра, она получила в подарок от отца 14,4 млн грн, а до этого – еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 000 грн, инкрустированные бриллиантами. В ЦПК настаивали, что отец депутата не мог иметь таких доходов.

Сама Кормышкина объясняла НАПК, что она не успела заключить договор дарения, потому что через неделю после подарка отец умер.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Ирине Кормышкиной в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

23 октября прошлого года Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.