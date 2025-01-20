ГБР задержало нескольких высокопоставленных украинских офицеров

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Об этом сообщил главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, передает RegioNews.

В частности, по информации журналиста, в Черновцах был задержан бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. В этой бригаде было массовое самовольное оставление части (СОЧ).

Кроме этого, как отмечает Бутусов, задержаны бывший командующий оперативно-тактического управления "Харьков" бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады Теробороны генерал-лейтенант Артур Горбенко, а также бывший заместитель командира 125-й бригады.

По его информации, Галушкин и Горбенко получат подозрения за служебную халатность "в связи с провалом обороны и потерей управляемости войск на харьковском направлении 10 мая 2024-го года".

На сегодняшний день официально их задержание пока не подтверждалось.

Ранее сообщалось, что в декабре пришлого года ГБР возбудило уголовное производство по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", вступившей в бой под Покровском. А президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование обстоятельств дезертирства этой бригаде.