Настоящая история "Анны Киевской": ГБР возбудило дело по формированию 155-й бригады

Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", вступившей в бой под Покровском

Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", вступившей в бой под Покровском

фото: Wojtek Radwanski/AFP

Дело на контроле Верховного главнокомандующего В. Зеленского, министра обороны Р. Умерова и главнокомандующего ВСУ О. Сырского. Один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. выстрел, ее самовольно оставило 1700 военнослужащих.

Следователям ГБР поставили задачу найти виновных, и я провел расследование, получил значительное количество показаний и материалов, чтобы показать обществу, к чему приводит формирование с нуля новых бригад 140-х, 150-х и даже 160-х без наличия командных кадров, технических специалистов, вооружения, дронов. Это действительно преступление, но преступление не солдат и офицеров – а преступление руководителей Ставки Верховного главнокомандующего, Минобороны и Генштаба, которые продолжают тратить жизнь и средства на новые проекты, вместо усиления опытных и боеспособных бригад. И пытаются снять с себя ответственность, переведя ее руками ГБР на поставленных в безвыходное положение офицеров, которым приходится отвечать за плохо организованный высшим руководством политический проект.

1. Уголовное дело

Поводом для возбуждения дела ГБР стали события во Франции, куда направили на подготовку 155 бригаду "Анна Киевская". У проекта самый высокий политический приоритет, поскольку Верховный главнокомандующий В.Зеленский придумал для наших союзников по НАТО план формирования 14 новых бригад, для которых Украина должна найти людей, а партнеры – вооружение. По расчетам МО и ГШ стоимость проекта одной такой новой бригады определена около 900 миллионов евро, это должны были быть не живые деньги, 80% стоимости должно было составить тяжелое вооружение в виде танков, бронетехники и артиллерии, которое союзники должны были поставить из своих запасов вооружения или выработать. новое. Первым таким проектом новой комплектной бригады стала именно 155 омбр, и заявил о бригаде сам президент Макрон.

Франция полностью выполнила все обязательства по вооружению и подготовке бригады, которые требовала украинцы. Но на этапе подготовки из новой бригады во Франции сбежали более 50 военнослужащих. Это вызвало вопрос у руководства Франции относительно серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Такой подход серьезно дискредитирует весь замысел Зеленского, поэтому начался скандал, тема была поднята на Ставке, и ГБР возбудило уголовное дело. Основной вопрос, который послал ГБР 10 декабря в командование сухопутных войск – содержали ли распоряжения ГШ ВСУ и КСО какие-либо оговорки относительно мобилизованных военнослужащих, которые не могут быть рекомендованы в качестве кандидатов для прохождения обучения на территории Франции? ГБР расследует основной для Зеленского вопрос – кто должен ответить за побег солдат во Франции? Но следствие не видит, что на самом деле события во Франции не могли не произойти, потому что этот хаос был предопределен заранее.

2. Этап первый: Люди

155-я бригада начала формироваться в марте 2024 года. Ее командиром был назначен опытный офицер – Дмитрий Рюмшин, это выглядело обнадеживающе. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий, и командующий сухопутными войсками – генерал Павлюк.

Но с самого начала оказалось, что у ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий от тех, кто пытался служить честно, и к большим потерям из-за самовольного ухода с самого начала формирования.

Вот график комплектования 155-й бригады, численность личного состава до момента выхода на фронт каждый месяц, а в скобках – численность СОЧ в этот месяц:

ОС (СОЧ)

Март 46 (3)

Апрель 123 (6)

Май 217 (31)

Июнь 1978 (185)

Июль 3882 (310)

Август 2748 (217)

Сентябрь 3253 (187)

Октябрь 3211 (339)

Ноябрь 5832 (448).

155-я бригада выехала на обучение во Францию в октябре, на тот момент в бригаде уже было 935 СОЧ! понимать, что СОЧ будет и во Франции.

Фактически комплектование бригады началось в июне, но пройти полноценную подготовку они не успели, поскольку сразу в июле и августе из 155-й бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей!

То есть забрали из бригады почти всех вполне подходящих, которых комбриг и комбаты только что расставляли на должности, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, в марте-июне, то есть этот состав бригады организовался в августе по новой, и тогда… издали приказ готовиться всем кто остался до поездки во Францию в конце сентября.

В результате во Францию было направлено в составе 155-й бригады 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев. Особенно проблемными выглядели около 150 человек, только что набранных без всякого отбора, направленных во Францию даже без прохождения БЗВП! Именно среди них было самое большое количество беглецов, всего во Франции сбежали около 50 военных бригад.

То есть во Францию командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали не организованную и управляемую воинскую часть, которая может многому научиться, а толпа людей только одетых в военную форму, примерно 30% от штата, которые должны были во время поездки заниматься организацией и знакомством между собой и с командирами!

Пока все командование бригады находилось на учебе во Франции, без присутствия командиров бригады и батальонов проводилось зачисление тысяч новых людей, в результате в октябре и ноябре на территории Украины сразу после зачисления в состав из бригады сбежали более 700 человек. Ушедшие в СЗЧ ни разу не увидел своих командиров.

Ты не меньше, большая часть военнослужащих, которых направили во Францию, не убежали, а готовились. Не сбежали и более 4000 набранных без отбора из ТЦК людей, которые зашли на пополнение бригады в сентябре-ноябре, которые при отсутствии командования бригады и пункта дислокации, жили на территории учебного центра ОК "Запад" и как-то готовились инструкторами, которых туда направило ОК. .

С 15 ноября рядовой состав бригады начали возвращать в Украину, а штаб бригады остался по плану подготовки к завершению штабных занятий, за которые французские инструкторы поставили самые высокие баллы. Штаб бригады прибыл в Украину 30 ноября, но познакомиться со своими новыми 4 тысячами подчиненных, ожидавших в учебном центре, провести запланированные дополнительные учения с теми, кто не смог получить все необходимые знания, комбриг Рюмшин не успел. При отсутствии штаба бригады и комбатов командование ОК "Запад" и КСО начали опрокидывать необученных и не слаженных людей в район Покровска.

Одновременно по прибытии комбрига Рюмшина из Франции в Покровск, во время развертывания бригады, 4 декабря туда пришла комиссия КСО, которая быстро написала заключение, что в побеге 50 военнослужащих бригады во Франции виноват... командир бригады, который якобы не придел общению с личным составом, и потому они убежали! Через несколько дней комбриг Рюмшин, едва успел создать в этом хаосе какую-то минимальную управляемость и пытался спасти ситуацию, был отстранен от должности, также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, вообще не имевшие никакого понимания. о положении дел в бригаде. В результате хаос в управлении только усилился, управляемость стала значительно хуже, и за первую неделю декабря еще до вступления в бой в бригаде произошло еще 198 СЗЧ, а с первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и обученности.

3. Организация и подготовка

"Людей давали только чтобы наверстать процентовку заполнения штата, чисто формально, людей забрали которых сначала готовили, потом нагнали новых, но не дали готовить на конкретных должностях, не дали времени организовать подготовку в соответствии со специальностью" - сказал один из офицеров бригады.

95% командиров бригады не воевали, и сами требовали длительной подготовки и отбора, прежде чем доверять им командование. 100% технических специалистов бригады нужно было готовить с нуля, на дроны, на технику, на управление и времени слепить из них таких специалистов не дали.

Второй проблемой было постоянное изменение штатов, которое вообще не позволяло закрепить и обучать людей на должностях.

За 9 месяцев в 155-й бригаде фактически сменилось 7 штатов:

- Штат пехотной бригады из 6-х стрелковых батальонов от марта 2024-го;

- Штат пехотной бригады от августа 2024-го, после того как из бригады забрали большую часть личного состава для пополнения других частей;

- Штат механизированной бригады из 3-х механизированных и 3-х стрелковых батальонов, батальона БПАК, танкового батальона "Леопард-2А4", дивизиона САУ "Цезарь", роты РЭБ в августе;

- Штат бригады, который отправился на обучение во Францию в сентябре – все, кто был на тот момент, были перемещены на другие должности из-за нехватки людей, так, специалисты роты РЭБ и БПАК были направлены на должности в пехоту, чтобы закрыть некомплект, и не учились по специальностям;

- Штат бригады после возвращения во Францию в ноябре – через пополнение бригады 4 тысячами человек, нужно было их влить во все подразделения и предоставить им профессиональную подготовку, для этого пришлось снова делать перемещение между уже служившими, вернуть на другие должности часть тех, кто учился не по специальности, и направить несколько сот только набранных людей в учебные центры;

- Штат бригады, который был без командования бригады направлен на фронт из тех, кто находился в учебном центре ОК "Запад" в конце ноября;

- Штат бригады, который Рюмшин по возвращении из Франции начал уже под Покровском составлять из имеющихся людей для выполнения боевых задач в декабре.

Поскольку штаб бригады был во Франции, качество подготовки большинства личного состава, которые находились в учебном центре ОК "Запад", было низким. Плохо организованный и неуправляемый коллектив невозможно качественно учить. Об этом говорит несколько инструкторов 10-й горно-штурмовой бригады, которых ОК "Запад" привлек к боевой подготовке.

Кроме того, качество подготовки по многим специальностям, в первую очередь, оператор БПЛА, оказалось очень низким, чтобы приобрести реальную боеспособность. Такую подготовку бригада получила возможность делать только после введения в бой.

4. Вооружение

Штатом бригады предусмотрено вооружение более 150 дронов, в том числе 137 – Мавик-3. Цифра незначительна, учитывая, что штат предусматривал 6 взводов БПЛА в каждом механизированном и стрелковом батальонах и батальон БПЛА в составе трех рот. Но НИКАКОГО дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. А покупать из своих средств дроны, оборудование, машины из своих тыловых зарплат бойцы не смогли. Таким образом, полностью укомплектованная пехотой, артиллерией и бронетехникой у бригады не было дронов – основных средств разведки и управления в современной войне, что делало ее фактически ограниченно пригодной для ведения боевых действий. С помощью волонтеров, в том числе моего фонда, бригада по прибытии на фронт смогла развернуть не более 5-6 стримов одновременно, основной проблемой является отсутствие обученных операторов. 17 миллионов гривен для закупки партии дронов бригада получила от Минобороны через 10 дней после вступления в бой.

Также полностью отсутствовали средства РЭБ, не было времени оборудовать все боевые машины надежными решетками, не было самих решёток. Все это просили у волонтеров, никаких заявок на дроны и РЭБ Минобороны не выполнило. В результате новенькие танки "Леопард-2А4" и бронемашины VAB понесли потери при первых же попытках применить их на фронте от вражеских дронов. Бронемашины VAB и танки AMX-10 по прибытии на границу даже не были обслужены, поэтому много технических проблем.

Дивизион новейших 155 мм САУ "Цезарь", вся остальная бригадная артиллерия и минометчики не успели пройти полноценный курс стрельб и учатся стрелять уже во время выполнения боевых задач. Все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, издавшиеся бригаде, оказались бракованными. 4 декабря при проведении испытательных стрельб с 10 мин не взорвалась ни одна. Минометы не могли оказать огневую поддержку, научить минометчиков было нечем, Минобороны поставки мин в армию не контролирует и бракованные мины не изымают.

5. Выводы

Большинство воинов 155-й механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности. Но в результате такого преступного отношения к жизням воинов, 155 бригада с первых дней несет значительные потери. Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего сражаются за каждую позицию, и с первых дней совершают настоящие подвиги, я это сам видел под Покровском. Люди учатся быть воинской частью цене потерь. И значительная часть тех, кто не успел ощутить единство с коллективом, продолжает бежать в СЗЧ.

Рядом со 155-ю стоят опытные подразделения – 1-й ОШБ "Да Винчи", 25-я воздушно-десантная бригада, 68-я егерская бригада, у которых есть острый некомплект людей в пехоте, они не могут держать из-за этого широкую полосу, но есть опытные подразделения БПЛА, штабы, командные кадры, которые могут быстро готовить и делать боеспособными мобилизованными людьми. Но опытным и боеспособным бригадам не дали людей, им не дают стабилизировать фронт. Потому что людей дают в политические проекты, такие как 155-й бригады, и в другие вновь сформированные в 2024-м году бригады – те же 14, о которых говорил президент Зеленский.

Военнослужащие 155-й бригады стали заложниками пиар-проекта Зеленского, к построению которого власть действительно отнеслась бездарно и безответственно.

Отдельно следует сказать о военном командовании, которое сейчас пытается скрыть правду и использовать дело ГБР для снятия с себя ответственности.

При направлении на фронт ОК "Запад" и КСО в начале выставили оценку "неудовлетворительно" в Акте оценки возможностей бригады. Но кто-то надавил сверху в руководстве ВСУ и генералы все подписали и вытолкали на фронт вообще небоеспособную бригаду, нарисовали ей "удовлетворительно". Полковник Галымский из ОК "Запад" без согласования с командованием бригады гнал людей на фронт, не давая собрать вещи, частично без оружия, чем сильно запутывал нормальную организацию отправки части.

Попытки командования ОК "Запад" и командование сухопутных войск положительно отчитались перед руководством ВСУ, МО и Ставкой привели к фальсификации реальности. Главнокомандующий ВСУ А.Сырский после снятия комбрига Рюмшина усилил боеспособность 155-й бригады направлением в Покровскую комиссию в составе командующего ОК "Запад" Шведюка и начштаба ОК Селецкого, которые отвечали за ее подготовку. Все на нервах, на криках, потому что такова цена хаоса, который наша власть сама и создает.

30 декабря полковник Селецкий умер от сердечного приступа во время исполнения служебных обязанностей. Он переживал за дело, и потому, если мы хотим сохранить жизнь людей, и расследовать дело 155-го, чтобы такое больше не повторялось, спрашивать нужно не из погибших, уволенных и не с умершего. А из живых и бодрых, которые дали такие приказы и выдвигали такие неадекватные требования:

- Президент Зеленский, давший нереальные обещания Макрону и вообще не контролировавший реалистичность своих поручений;

- Министр обороны Умеров, не обративший никакого внимания, как готовится и оснащается столь важная боевая бригада;

- главнокомандующий ВСУ Сырский, ставящий задачи в ручном режиме, и не способный организовать плановый процесс организации, подготовки и применения резервов;

- Командование сухопутных войск – Павлюк, и командующий ОК "Запад" - Шведюк, знавших, что происходит, но слепо выполнял неадекватный приказ направить небоеспособную часть на фронт;

- Министр стратегической промышленности Сметанин, который продолжает беззастенчиво и безнаказанно поставлять на фронт бракованные мины, и осваивать бюджетные средства в крови украинских воинов, которых Сметанин лишает боеприпасов.

А также многие руководители ОК и КСО, которые все это знают, видят, но подписывают бумажки, которые от них требуют, а затем за эти фейковые отчеты и акты способностей должны платить кровью солдаты, патриотические и мотивированные граждане, лучшие из лучших, которые видят этот беспорядок, но делают все возможное, несмотря на все эти указанные трудности, и защищают нас всех.

В результате потратили людей, деньги и время на формирование бригады, которую фактически из-за низкой боеспособности применить как бригаду невозможно. 155-я воюет как приданая отдельным подразделениям в полосе других боеспособных частей, то есть фактически тратили деньги на бригаду, а применяют как простое маршевое пополнение, которое любая боевая бригада подготовила бы на порядок лучше и применила бы на порядок эффективнее.

Зачем же формировались, если не можете применить по назначению? Для своего пиара и рапорта? Для встречи с Макроном?

А стоит ли это, господа Зеленский, Умеров и Сырский, жизнь десятков людей, отдающих жизнь под Покровском в составе 155-й, из-за элементарных беспорядков и плохой подготовки, которые произошли из ваших ошибок в постановке задач, планировании и организации?

Будете ли вы давать показания следователям ГБР, как вы довели 155 бригаду до такого состояния, как вы потратили огромные средства наших союзников и украинских граждан, как вместо усиления фронта вы срываете организацию и подготовку резервов, срываете оборону Покровска?

Надеюсь, придет время, и именно вы, настоящие ответственные за это дело, будете первыми отвечать перед законом.

Обращаюсь к гражданскому обществу – пожалуйста, помогите в распространении этой истории, чтобы заставить власть запретить формирование новых ничем не обеспеченных бригад, прекратить вредоносные пиар-проекты власти в армии, и направить все наши ресурсы на пополнение боеспособных и опытных бригад и батальй.

А как воюют воины 155-е в таких условиях – посмотрите интервью комбата:

155-й бригаде требуется максимальная помощь для сохранения людей.