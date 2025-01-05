Зеленский взял под личный контроль расследование обстоятельств дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Киевская"

О результатах заседания Ставки Верховного главнокомандующего по 155-й омбр "Анна Киевская". В.Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155-й механизированной бригаде, больше всего его заинтересовали обстоятельства дезертирства во Франции нескольких десятков военнослужащих бригады и самовольного ухода из части 1700 военнослужащих во время формирования бригады в Украине. Зеленский подчеркнул, что принимает расследование под личный контроль

О результатах заседания Ставки Верховного главнокомандующего по 155-й омбр "Анна Киевская". В.Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155-й механизированной бригаде, больше всего его заинтересовали обстоятельства дезертирства во Франции нескольких десятков военнослужащих бригады и самовольного ухода из части 1700 военнослужащих во время формирования бригады в Украине. Зеленский подчеркнул, что принимает расследование под личный контроль

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главная инспекция Минобороны, Генштаб, Командование сухопутных войск, ГБР, СБУ получили поручение в ближайшее время предоставить главе государства официальные доклады по указанным событиям.

Основной вопрос – а чем вообще обосновано желание создавать с нуля бригаду без наличия опытных командных кадров, без специалистов по технике, без минимально необходимого времени на подготовку, без дронов, без средств РЭБ, в то время, когда не пополняются опытные и боеспособные бригады, не рассматривалось.

Главнокомандующий ВСУ А.Сырский обвинил в дезертирстве солдат во Франции командование 155-й бригады, которое якобы не уделяло времени общению с солдатами. Тот факт, что командование бригады действовало во Франции согласно плану подготовки, утвержденному командованием сухопутных войск, и под контролем представителя ОК "Запад" не комментируется. Тот факт, что во Францию отправили только что набранных в ТЦК людей, у которых отсутствовали опытные сержанты и взводные командиры также не рассматривается.

Все командование 155-й бригады решением А.Сырского уже отстранено или в процессе отстранения от занимаемых должностей - комбриг, начальник штаба, все заместители комбрига, некоторые другие штабные офицеры и некоторые комбаты.

Ответственный за формирование бригады командующий ОК "Запад" Шведюк направлен для личного контроля ситуации и "помощи в управлении" в 155-ю и 33-ю механизированные бригады Шведюк остается на должности, хотя за комплектование, обучение большинству личного состава в отрыве от командиров бригады. , за хаотические перемещения личного состава 155-е, и за направление во Францию людей, даже не прошедших БЗИН, отвечал именно он.

Теперь на командном пункте бригады постоянно комиссии, офицеры штаба дают объяснения всем проверяющим и контролирующим, кто должен подать свои отчеты. Все это происходит во время интенсивных боевых действий.

В настоящее время 155-я механизированная бригада продолжает героически оборонять Покровск, несмотря на большие трудности. У бригады почему-то забрали ее основную ударную силу – дивизион новейших 155-мм пушек "Цезарь", придали другой бригаде. Также часть бронемашин VAB и часть танков "Леопард" была придана другим бригадам. Надеюсь, это временно, и скоро вернут бригаде все приданое, особенно пушки, для применения всех своих средств под единым командованием.

Дронов не хватает для обеспечения механизированных и стрелковых батальонов, но дроны начал получать бригадный батальон беспилотников.

Тем не менее, воины 155-й бригады продолжают приобретать в бою боевой опыт, к сожалению, ценой необязательных потерь.

Пехотинцы "Анны Киевской" дерутся героически, 155 делает все возможное и невозможное, чтобы удержать Покровск и честно защищать Украину, поэтому все собрания для бригады нужно поддерживать и содействовать мотивированным военнослужащим, которых в бригаде много тысяч - несравненно больше чем СЗЧ. В бригаде есть немало дееспособных людей. предназначены, есть люди с репутацией, например, новым заместителем комбрига назначен один из компетентных, по отзывам, командиров батальонов 14-й механизированной бригады. Не все проблемно, но новым командирам придется разбираться по делам во время интенсивных боевых действий, когда большинство людей на позициях. и с ними сложно даже познакомиться.

Некоторые специалисты, хорошо мотивированные и подготовленные во Франции, например операторы ПТРК "Милан", применяются не по специальности, в качестве пехотинцев. Надеюсь, что по мере получения опыта бригада сможет сохранить кадры и самоорганизоваться, наши воины нуждаются в поддержке общества.

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