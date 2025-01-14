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Подозрение получили бывший директор одного из департаментов Министерства обороны и два руководителя госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Чиновники должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Они провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, была поставлена всего половина пулеметов от заявленного.

Двести закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя из-за разрушения частей и механизмов.

Поэтому государственный бюджет понес убытки более чем на 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Решается вопрос избрания фигурантам меры пресечения – содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что в прошлом году правоохранители уже разоблачали этого экс-чиновника на хищении почти 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов для ВСУ. Сейчас это производство расследуется.

Напомним, речь идет о бывшем исполняющем обязанности директора департамента военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомасе Нахкуре.