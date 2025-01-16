Экскомбриг ТрО организовал боевые выплаты своей жене, сидевшей на конной ферме и ушедшей в СОЧ

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и трем его подчиненным, которые помогли жене комбрига получить более 900 тысяч гривен боевых выплат. Женщина вообще не была на фронте, а впоследствии ушла в СОЧ, уехав в Польшу

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

Дело находится на контроле Запорожской специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

По данным следствия, в конце июля 2023 командир устроил свою жену на должность стрелка в подчиненную ему бригаду. Чтобы скрыть семейную связь, супруги формально развелись, но продолжали жить вместе.

Для организации повышенных выплат чиновник привлек двух подчиненных – командиров подразделений. Они составляли ложные документы, в которых отмечалось, что женщина якобы участвовала в боевых действиях на столкновении.

За это время жена экскомбрига находилась рядом с мужем и занималась коневодством на ферме. Также известно, что она самовольно покинула военную часть и провела две недели в Польше.

С июля 2023 по апрель 2024 злоумышленница незаконно получила более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

"Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчинам и еще одному военнослужащему инкриминируют служебный подлог, а женщине – самовольное оставление воинской части.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании мер пресечения для подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей жене, сидевшей дома с ребенком.