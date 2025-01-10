Стало известно, сколько военных вернулось на службу после СОЧ

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На службу вернулись уже более 7 тысяч военнослужащих, ранее впервые самовольно покинувших часть

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

4396 военных уже официально возобновили на военной службе, а в остальном продолжается процесс возобновления и закрытия уголовных производств.

В ведомстве подчеркивают, что количество вернувшихся с СОЧ растет с каждым днем. Правоохранители указывают, что возвращающимся на службу военным возобновляют льготы и социальные гарантии, установленные государством.

Напомним, Верховная рада поддержала продление до 1 марта 2025 года срока для добровольного возвращения после самовольного ухода из части (СОЧ).

Также сообщалось, что суд оставил под стражей военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СОЧ.