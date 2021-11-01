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01 ноября 2021, 08:29 14

ЦИК объявила итоговую явку на довыборах в Раду

01 ноября 2021, 08:29 14
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия сообщила итоговую явку на промежуточных выборах народных депутатов - она составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области

Как передает RegioNews, об этом говорится в данных ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что во время выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в округе 184 составила 45,96%, а в округе 197 - 52,01%.

В комиссии сообщили, что по информации, полученной от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

Чрезвычайные происшествия и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября прошли выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях проходили промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова избирали городского голову.

В Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине и Херсонщине.

ЦИК выборы голосование избиратели область

 
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