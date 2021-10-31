В Одесской области не смогли провести выборы из-за нехватки средств на печать бюллетеней

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В Одесской области не смогли провести выборы депутатов и председателя Каролино-Бугазской объединенной территориальной общины, поскольку не было средств на печать бюллетеней

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне", такое решение приняла местная избирательная комиссия.

В день выборов перед открытием участков в селе Каролино-Бугаз и поселке Затока избирательная комиссия приняла решение признать выборы такими, что не состоялись. На дверях прикрепили соответствующее постановление. Председатель избирательной комиссии Алексей Байрак рассказал, что причиной стало отсутствие средств в бюджете общины на печать избирательных бюллетеней.

"Сельский совет не утвердил наш смету и не осуществил финансирование избирательного процесса, поэтому мы не смогли заключить договор на печатание бюллетеней. Без бюллетеней, конечно, никакие выборы пройти не могут, поэтому комиссия сегодня утром приняла решение признать выборы несостоявшимися", — сказал он.

Для участия в выборах зарегистрировался 141 кандидат в депутаты и 11 кандидатов на должность руководителя общины.

Отметим, 30 октября 2020 года Одесский окружной админсуд признал незаконными результаты выборов председателя Каролино-Бугазского поселкового совета и отменил постановление территориальной избирательной комиссии о признании Андрея Апанасенко сельским головой.

Напомним, сегодня прошли выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова избирали городского голову.

В Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине и Херсонщине.