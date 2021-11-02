В конце октября в парламент могли бы попасть до 9 партий - опрос

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце октября 2021 года, то в парламент могли бы попасть до 9 партий

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 15,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщина" – 10,9%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3, - говорится в результатах опроса.

Радикальную партию поддерживает – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партия Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партию "Голос" – 2,2%, партию "Самопомощь" – 1,9%.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). В опросе приняли участие 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет из всех областей Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Репрезентативность с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0.

Как сообщалось, в середине октября 2021 года украинцы хотели видеть в Раде четыре партии.

Вчера стало известно, что Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков.