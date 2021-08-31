Когда Зеленского можно будет назвать настоящим патриотом

Зеленский и его зеленые технологи хотят казаться патриотами

Зеленский и его зеленые технологи хотят казаться патриотами

Много уже об этом было написано и сказано последние две недели...но есть одно но:

Зеленский даже на 10% не станет патриотом до того момента пока не перестанет трогать украинский язык. Более того, пока он не начнет его развивать и сделает это государственной политикой.

Самый главный вопрос к Зеленскому:

Почему саботируется Закон о языке?

Да потому, что так сказали с Банковой. Потому что так хотят олигархи. Потому что "Квартал" хочет торговать с Россией во время войны.

Вы понимаете, что не может быть патриотом человек на посту президента, который сам же позволяет нарушать Закон.

С 16 июля все фильмы и сериалы должны быть ПО-УКРАИНСКИ по ЗАКОНУ. Но он откровенно саботируется не просто олигархическими телеканалами, но и с согласия ОП.

Вот только когда Закон будет выполняться, когда власть все будет делать для развития языка государства Украина, тогда Зеленский сможет хотя бы на пару % считаться патритом, а не банальным хамелеоном под обстоятельства.