Заместителем Ермака станет бывший топ-менеджер Ахметова - СМИ
Вместо Юлии Свириденко, кандидатуру которой премьер подал на пост первого вицепремьера - министра экономики, заместителем главы Офиса президента будет бывший гендиректор "Запорожстали", которая входит в состав группы СКМ Рината Ахметова Ростислав Шурма
Как пишет RegioNews со ссылкой на Экономическую правду соответствующее решение уже принято.
"Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля пойдет в Кабмин - сразу Ермак решил перевести сюда Ростика", - отметил источник издания.
Сейчас Свириденко является заместителем главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Ростислав Шурма - бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012 - 2019), который входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова.
Также Шурма работал финансовым директором Макеевского металлургического завода ("Метинвест"), заместителем директора металлургического дивизиона "Метинвест".
Был членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината ("Метинвест"), председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария, "Метинвест"), членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия).
Был председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".
В мае 2021 года его назначили членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".